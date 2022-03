Firenze – Approvata, in Consiglio comunale, la delibera del presidente del Consiglio comunale Luca Milani con le modifiche al regolamento del Consiglio comunale concernenti le modalità di riunione con partecipazione in tutto o in parte a distanza con sistemi di videoconferenza ed implementazione delle modalità di accesso da parte del pubblico.

“Il decreto del 30 gennaio 2020 definì lo stato di emergenza ed è stato possibile, grazie al decreto del 17 marzo 2020 prevedere, anche per gli organi collegiali dei Comuni, che non avessero ancora regolamentato le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, di potersi riunire in remoto. Abbiamo dunque fatto un ragionamento – ha spiegato il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – per modificare il regolamento del Consiglio comunale per poter permettere l’utilizzo ed il mantenimento della modalità on line per le convocazioni delle Commissioni consiliari e, in casi eccezionali ed emergenziali o reputati straordinari dal presidente del Consiglio, dall’Ufficio di presidenza e dalla Conferenza dei Capigruppo, si possano convocare anche i Consigli comunali in modalità on line”.