Firenze – Pubblichiamo il commento di Legambiente Firenze che esprime soddisfazione per la modifica al Regolamento Edilizio approvata in Giunta su input dell’assessora Cecilia Del Re

“Si tratta del primo passo concreto – seppur parziale – di un percorso avviato a partire dal dossier con le proposte di modifica presentato dai nostri tecnici al Comune di Firenze nello scorso febbraio, a seguito dell’esperienza dei primi 4 mesi di consulenze al cittadino presso lo Sportello Ecobonus. La modifica rimuove per la zona B di Firenze alcuni ostacoli anacronistici ed eccessivamente stringenti che rendevano difficile (se non impossibile) l’installazione di pannelli fotovoltaici e cappotti termici, impedendo di fatto in molti casi l’accesso al Superbonus 110%.

Tuttavia di fronte all’urgenza e alla gravità della crisi climatica è necessario fare di più: come abbiamo già chiesto con forza occorrerà completare il percorso congiuntamente con la redazione del nuovo Piano Operativo Comunale, con l’adeguamento del Regolamento Edilizio anche per la zona A che attualmente comprende anche aree ben al di fuori dal centro storico, ridisegnandone i confini e le suddivisioni delle zone omogenee – ovviamente nel rispetto della tutela del paesaggio.