Firenze – I commissari tecnici federali Davide Cassani e Dino Salvoldi hanno diramato l’elenco dei corridori, uomini e donne, selezionati per i campionati del mondo in programma il 26 e 27 settembre ad Imola.

Sono 15 uomini e 15 donne dai quali poi saranno scelti i titolari. Tra gli uomini presenti i toscani Bettiol di Castelfiorentino, Ulissi di Donoratico Livorno e Visconti di San Baronto Pistoia. Più che giusta la loro scelta che quasi sicuramente sarà confermata al momento di indicare gli otto titolari.

Per la cronometro scontata la scelta del duo Edoardo Affini e Filippo Ganna.

Questi gli azzurri stradisti : Andrea Bagioli, Alberto Bettiol, Gianluca Brambilla, Damiano Caruso, Sonny Colbrelli, Nicola Conci, Matteo Fabbro, Daniele Fabbro, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Gianni Visconti.

In campo femminile solo una toscana (già plurivittoriosa a livello internazionale) Vittoria Guazzini di Poggio a Caiano che sarà in gara nella prova a cronometro che in linea.

Le 15 selezionate (saranno sette al via sabato nella gara in linea): Elisa Balsamo, Sofia Berizzolo, Elisa Longo Borghini, Marta Cavalli, Elena Cecchini, Elena Franchi, Tatiana Guderzo, Erica Magnaldi, Soraya Paladin, Katia Ragusa, Ilara Sanguineti, Debora Silvestri.

Le selezionate per la cronometro Vittoria Guazzini, Camilla Alessio, Vittoria Bussi.