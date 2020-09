Firenze – Concluso il Giro dell’Appennino vinto dal neo professionista britannico Ethan Hayter, il commissario tecnico Davide Cassani ha scelto i 10 azzurri, otto titolari e due riserve, per i campionati del mondo di domenica prossima ad Imola. Mercoledì preciserà chi saranno le due riserve.

Questo il gruppetto azzurro : Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Giovanni Visconti, Alberto Bettiol, Andrea Bagioli, Fausto Masnaga, Matteo Fabbro, Nicola Conci, Damiano Caruso e Gianluca Brambilla.

Le scelte del tecnico federale presentano alcune novità rispetto alle previsioni. Non ci sono, infatti, Sonny Colbrelli per rinuncia lamentando ancora le conseguenze di una caduta al Tour; né Gianni Moscon e Davide Formolo che invece sembravano sicuri (pare che non abbiano convinto Cassani nelle ultime due pre mondiali).

I tre toscani ci sono Bettiol di Castelfiorentino, Visconti di San Baronto Pistoia, e Ulissi di Donoratico.

E viste le scelte di Cassani avranno pure un ruolo di rilievo, di primo piano segnatamente Diego Ulissi che si è aggiudicato il Giro del Lussemburgo a tappe.

Nibali rimane la pedina numero uno, pur avendo perduto qualche colpo nelle ultime gare. E la seconda pedina da giocare domenica dovrebbe essere Ulissi che rientra in Italia in grande forma.

Ma pure Bettilol (merita fiducia uno che ha vinto un Giro delle Fiandre) e Visconti in sensibile progresso di forma mostrati in questi ultimi appuntamenti.

A giudicare dagli altri selezionati e le notevoli difficoltà che presenta il percorso iridato, la squadra azzurra dovrebbe ruotare intorno al quartetto Nibali, Ulissi, Bettiol e Visconti.

Foto. Diego Ulissi