Firenze – Monica Marini Sindaca di Pontassieve è stata eletta ieri Segretaria del Pd metropolitano di Firenze. E’ la prima donna a ricoprire questo incarico.

Nel corso dell’assemblea alla quale sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della Regione Eugenio Giani, il Sindaco di Firenze e Presidente della Città metropolitana Dario Nardella, la Segretaria regionale del Pd Simona Bonafè, vari parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali.

Un intervento forte quello della neo segretaria incentrato sui temi del lavoro, del welfare e sulle problematiche più significative della società. Per quanto riguarda inoltre la ricerca della partecipazione a partire dai Circoli del Pd nell’ottica di un partito più aperto e quindi di accrescere le occasioni di dialogo con tutti i cittadini e

Monica Marini, architetto, prima di essere eletta Sindaca nel 2014 e confermata nel 2019 con il 68% dei voti è stata Consigliera comunale Ds e assessora per due mandati con deleghe all’Ambiente, Pari opportunità, Edilizia privata, e poi alle Politiche sociali e sanitarie, Strutture e Percorsi protetti, Politiche per la casa.

Dal 2019 è anche Consigliera della Città metropolitana con deleghe alla Pianificazione territoriale di coordinamento e al Patrimonio, Dallo stesso anno è consigliera nazionale ANCI, (componente della commissione istruzione) consigliera regionale ANCI Toscana con nomina alle Politiche europee.

Marini si è affacciata fin da giovanissima alla politica che – ha dichiarato – “prima di tutto, per me ha significato assemblee in sezione, feste di partito, confronto di idee, condivisione dei valori tra persone di età diverse e con storie diverse, ma con il sogno comune di costruire una società più giusta e solidale”.

Durante il suo mandato di Sindaca di Pontassieve sta lavorando insieme alla Giunta su temi particolarmente significativi come la qualità della vita, i servizi sociali, la partecipazione, l’assetto del territorio, il potenziamento e rinnovamento dell’offerta culturale e sportiva.

Appassionata di musica e fotografia, ama leggere e disegnare. “Nel fine settimana –si legge nel suo sito web – gioisco e soffro per la mia squadra del cuore: la Fiorentina. Adoro la pizza, il sushi, e i tortelli di mia nonna”.