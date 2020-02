Firenze – Per effettuare il monitoraggio delle facciate del Corridoio Vasariano, da stasera lunedì 10 febbraio saranno istituiti alcuni provvedimenti di circolazione nelle strade da piazza dei Giudici a piazza del Pesce. In dettaglio, da oggi a venerdì 14 febbraio in orario 21-30-5.30 saranno chiusi i lungarni Anna Maria Luisa dei Medici e Archibusieri, l’intersezione lungarno Diaz-piazza dei Giudici, via dei Georgofili (tra lungarno Archibusieri e via dei Girolami) e piazza del Pesce (tra Por Santa Maria e lungarno Archibusieri corsia in asse con il lungarno). Sulla direttrice proveniente da piazza San Firenze potranno transitare soltanto i mezzi sotto i 35 quintali mentre piazza dei Giudici tra lungarno Diaz e via dei Castellani diventerà a senso unico verso via dei Saponai per i veicoli in arrivo da lungarno Diaz. Previsti anche divieti di sosta.

Inoltre dalle 21.30 di oggi alle 24 di venerdì 14 febbraio sarà in vigore anche un senso unico in via Lambertesca (da Por Santa Maria a via dei Georgofili) e in via dei Georgofili (da via Lambertesca a via dei Girolami) verso via dei Girolami. L’accesso a via Lambertesca per gli autorizzati sarà garantito da via Por Santa Maria (per le provenienze da piazza della Repubblica) o via della Ninna (per i veicoli in arrivo da piazza San Firenze).