Firenze – A Firenze anche i maggiorenni dovranno circolare indossando il casco quando utilizzano i monopattini elettrici sulle strade comunali. Lo prevede una ordinanza sulla sicurezza stradale con l’obbligo che scatterà dal primo dicembre per dare il tempo alle società di sharing di attrezzarsi e mettersi in regola. L’assessore comunale alla mobilità, Stefano Giorgetti, ha ribadito l’importanza di «arrivare a fornire 1000 caschi per i residenti che dimostrino di avere un monopattino o un abbonamento di sharing», e ha espresso la volontà di «aumentare le zone dove è consentito circolare a un massimo di 30 chilometri orari, che già oggi sono pari a 135 chilometri». Questo per aumentare la sicurezza stradale. (servizio di Marco Gargini di Florence Tv)