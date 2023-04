Grosseto – Giovedì 27 aprile a Monsagrati Alto di Pescaglia, si è svolta la tradizionale Festa di Santa Zita. Un legame antico e profondo lega Santa Zita al territorio di Pescaglia; la Santa nasce nel 1218 proprio nel paese di Monsagrati Alto, nella casa in cui adesso sorge il piccolo Oratorio a lei dedicato. Moltissime le persone presenti già dalla mattina; quest’anno è stato organizzato, all’interno della piazza della Chiesa, un Mercato di artigianato e prodotti tipici e un evento musicale all’Osteria “Il Barbagianni. La Festa ha preso il via sin dalla prima mattina per concludersi a sera.

Il rito religioso e la successiva processione, che accompagna la statua della Santa fino all’Oratorio, ha coinvolto l’intero Comune. La cerimonia, celebrata da Don Rodolfo Rossi, ha visto la partecipazione di molte associazioni del territorio ed è stata accompagnata musicalmente dalla Banda di Segromigno Alto. Presente il sindaco Andrea Bonfanti, accompagnato dal Comandante Francesco De Leo della Stazione Carabinieri di Piegaio e da tutto il personale della caserma. A termine della cerimonia religiosa il Sindaco Bonfanti, a nome del Comune e di tutta la comunità, ha voluto omaggiare con una targa il Brigadiere Capo Giuseppe Rigione che, dopo 27 anni di servizio sul territorio di Pescaglia, tra pochi giorni si congederà per godersi la meritata pensione.

“Davvero una giornata speciale – commenta il sindaco – la Festa di Santa Zita è fortemente sentita dalla nostra gente, fa parte del nostro tessuto culturale. Così tante persone non ce l’aspettavamo; ringrazio tutta la comunità, la parrocchia, le associazioni, la Società agricola Micheli e l’Osteria “Il Barbagianni” per aver reso ancora più bella questa festa con l’organizzazione del mercato e degli eventi. Per concludere voglio ringraziare il Brigadiere Capo Giuseppe Rigione per tutto il tempo da lui dedicato alla nostra gente e al nostro territorio. A lui va anche il ringraziamento di tutta la comunità che ha saputo servire con passione e abnegazione”.

La processione