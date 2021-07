Montalcino – Musica d’autore, grande jazz, teatro, cinema, arte e feste identitarie nel solco della tradizione. Da luglio a fine dicembre Montalcino, nel momento della ripartenza, rilancia e propone un cartellone di eventi da non perdere. Oltre cento appuntamenti animeranno la città del Brunello e le frazioni per tutta l’estate con eventi che arriveranno fino al Natale.

“Dopo il lungo stop imposto dall’emergenza sanitaria – spiega il Sindaco Silvio Franceschelli – finalmente ripartiamo. Lo facciamo con un cartellone di eventi di grandissima qualità in cui si fondono tutti gli elementi della nostra storia: dalla cultura all’arte, dalle eccellenze enogastronomiche di cui il nostro territorio è ricco, alle nostre feste identitarie che siamo riusciti a mantenere perché presidio fondamentale di socialità. Faremo tutto nel rispetto dei protocolli anticontagio, con grande senso di responsabilità ma nella convinzione di dare un segnale forte al nostro tessuto sociale, ai nostri visitatori abituali e nuovi. Un grazie a tutti i soggetti che a vario titolo hanno contribuito alla realizzazione di questa offerta”

Feste identitarie Il via il 7 agosto a Montisi con la Giostra di Simone organizzata dalla Pro Loco Giostra di Simone e dalle contrade per proseguire, sempre il 7 e l’8 agosto a Montalcino con il Torneo di apertura delle cacce. Il 28 e 29 agosto a Sant’Angelo Scalo protagonista il vino Orcia con la rassegna Orcia a tavola. Il 2 e 3 ottobre, invece, appuntamento a Camigliano con la Sagra del galletto, mentre il 9 ottobre i Quartieri di Montalcino organizzano ‘Montalcino d’ottobre e la cena itinerante’. Sempre nel capoluogo il 30 e 31 ottobre torna l’appuntamento con la Sagra del Tordo mentre dal 30 ottobre al 1 novembre Montisi celebrerà Il primo olio e altro ancora…Altro appuntamento da non perdere, quello con il tartufo bianco delle Crete Senesi. Il 13 e 14 e il 20 e 21 novembre a San Giovanni d’Asso Mostra mercato del tartufo bianco delle Crete Senesi con l’arrivo del Treno natura da Siena.

La grande musica Dal 20 al 25 luglio in Fortezza a Montalcino appuntamento con la grande musica jazz e i protagonisti di Jazz&Wine, la rassegna organizzata dall’azienda vinicola Banfi che vede tra gli ospiti Stefano Bollani, Stefano Di Battista, Danilo Rea e Alex Britti. Mentre sempre in Fortezza, il 21 agosto, in un evento realizzato dal Consorzio del vino Brunello protagonista sarà il giornalista Federico Buffa.

Immancabile l’appuntamento con La Settimana del miele a cura di Asga dal 10 al 12 settembre tra la Fortezza e i Giardini dell’Impero di Montalcino.

Ad impreziosire il cartellone degli eventi il 31 luglio Camigliano Blues, il 5 settembre nei Loggiati di piazza del Popolo il Premio città di Montalcino e dal 3 al 6 settembre il 22° laboratorio di storia agraria. Dal 19 al 22 agosto a Montisi i Concerti del Festival solo belcanto. Il 27 e 28 agosto a San Giovanni d’Asso appuntamento con il Mojito Fest.

Teatro, cinema e musica anche negli appuntamenti del Festival diffuso Di Borgo in Borgo tra Montalcino, Torrenieri, Montisi e San Giovanni d’Asso fino al 27 luglio e nelle serate di Montalcinè, serate cinematografiche a tema. Non mancheranno gli appuntamenti con le feste patronali e religiose e lo sport con due appuntamenti su tutti: il 14 luglio il passaggio di Obiettivo 3 la staffetta paralimpica della Fondazione Alex Zanardi e il 17 luglio la gara ciclistica Nova Eroica.

Per informazioni e per consultare tutti gli appuntamenti in cartellone www.comunedimontalcino.gov.it oppure scaricare la App Comune Montalcino sezione eventi.