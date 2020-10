Montecatini – Parte ufficialmente l’edizione 2020 del MISFF – Montecatini International Short Film Festival: l’inaugurazione della kermesse cinematografica diretta da Marcello Zeppi è prevista per sabato 24 ottobre alle Terme Tettuccio (alle ore 18) con una cerimonia che sarà trasmessa su TVL Pistoia, media partner della manifestazione per questa speciale edizione multimediale del MISFF. Inaugura ufficialmente l’apertura del Festival Federica Pinochi, Assessore al Turismo, Eventi e Innovazione Digitale del Comune di Montecatini.

Saranno presenti all’evento le special guest di questa edizione: Laura Andreini, soprano solista dell’Opera del Duomo di Firenze, che per l’occasione interpreterà alcune celebri opere, il regista, sceneggiatore e ghost writer Alessio Venturini, in veste di intrattenitore, e tanti autori e registi presenti al Festival con i loro lavori, quali il regista e videomaker Marco Bitonti, il produttore e regista Vincent Auletta, il direttore di produzione Roberto Barlascini, il direttore della fotografia Alessandro Zumstein, il compositore musicale William Capezza, la regista Roberta Mucci, il regista Luigi Pironaci e l’attrice Valentina Ruggeri. Per loro, questa è anche una straordinaria occasione per visitare e riprendere le location più suggestive di Montecatini grazie ad un tour di promozione organizzato dal MISFF, con la collaborazione delle Terme di Montecatini, che anche grazie a queste visite e riprese valorizzano la propria immagine nel mondo. Gli stessi autori nel pomeriggio saranno ospiti dell’incontro MISFF4YOU “Pitching Authors Day”, condotto dal neoeletto Direttore Artistico Angelo Frezza, regista, produttore e docente di cinema; insieme ad alcuni affermati colleghi potranno discutere e valutare alcuni fra i migliori soggetti e progetti presentati dagli autori .

Il Montecatini International Short Film Festival lancia così la sua edizione numero 71, in programma dal 24 al 28 di ottobre, con una formula inedita e innovativa: la storica manifestazione internazionale dedicata ai cortometraggi si svolgerà infatti per la prima volta in formato multimediale, con una programmazione quotidiana trasmessa da TVL (ogni giorno sul Canale 11 del Digitale Terrestre, dalle 15.30 alle 18), e sulla sua piattaforma streaming. Nel corso delle cinque giornate di trasmissione saranno mandati in onda i cortometraggi in gara nella Selezione Ufficiale, introdotti dagli autorevoli ospiti presenti in studio e poi commentati dai contributi inviati dai giurati del Festival, e dagli stessi autori e registi. Anche le premiazioni finali dei vincitori saranno trasmesse sui canali dell’emittente pistoiese.

E sarà una programmazione che confermerà tutto il fascino internazionale del MISFF: i film pre-selezionati sono stati più di duecento, e quelli che sono stati scelti per la visione del pubblico saranno 48, provenienti da 40 nazioni; un lavoro di grande qualità svolto dalla Giuria Internazionale presieduta da Olga Strada, e composta da esperti di cinema internazionalmente riconosciuti quali Blasco Giurato, Alfonso Palazon Meseguer, Antonio Costa Valente, Catello Masullo, Paola Dei, Armando Lostaglio e Anna Yefiemenko.