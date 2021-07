Firenze – Montecatini Terme è ufficialmente nel Patrimonio Unesco. La notizia è stata resa ufficiale in seuito alla riunione del 44°Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco a Fuzhou, in Cina, che ha dato il benestare all’ingresso della città toscana nella prestigiosa formazione. Una delegazione della città delle terme per antonomasia era a Roma, per seguire in collegamento con la Cina la decisione del comitato. Il gruppo era composto dal sindaco Luca Baroncini, dal suo predecessore Giuseppe Bellandi, dal vicesindaco Francesca Greco, dall’ex consigliere comunale Beatrice Chelli, dall’attuale presidente della commissione Unesco Karim Toncelli.

L’iscrizione di Montecatini Terme nella lista dell’Unesco vede altre 11 città termali d’Europa, tra cui la perla toscana è l’unica italiana. Orgoglio e soddisfazione vengono espressi dal sindaco Luca Baroncini, cui fa eco il presidente della Regione Eugenio Giani: “E’ una grande soddisfazione per tutti noi. Con l’inserimento di Montecatini nella lista dei luoghi dichiarati patrimonio Unesco, la Toscana inanella l’ottava perla della sua splendida collana. Montecatini si aggiunge così ai centri storici di Firenze e Siena, a Pienza, San Gimignano, alla Valdorcia, ai giardini e alle ville mediceee e a Piazza del Duomo di Pisa e si conferma come una delle regioni più notevoli al mondo. Siamo di fronte ad un graditissimo riconoscimento della qualità della cittadina pistoiese, ottenuto grazie alla sua storia, ai suoi monumenti, al verde dei suoi parchi e ai suoi straordinari stabilimenti termali”.

Conclude Giani: “Si tratta di una buonissima notizia anche per i riflessi positivi che, ne sono certo, questa visibilità mondiale porterà sulle presenze turistiche: un riconoscimento importante che giunge dopo troppi mesi di crisi dovuta alla pandemia e che ci auguriamo consentirà alla città termale e al suo tessuto economico di risollevarsi più rapidamente”.