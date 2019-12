La Fiorentina si è decisa e dopo il 4-1 rimediato in casa dalla Roma ha nella notte, con filo diretto con il presidente Commisso negli USA, preso la decisone più ovvia:

L’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso e la necessità di scendere in campo con serenità e grinta indispensabili per le partite future, hanno spinto Proprietà e Dirigenza alla decisione di revocare l’incarico all’attuale allenatore.