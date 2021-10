Montelupo Fiorentino – Situato alla confluenza fra il torrente Pesa ed il fiume Arno, grazie anche alla sua collocazione geografica che lo pone in mezzo a giacimenti di argilla, acqua per gli impasti e legname boschivo, Montelupo Fiorentino è la Città della Ceramica per eccellenza, nonché uno dei luoghi più importanti della storia artigiana della Città Metropolitana Fiorentina. Il suo progetto principale oggi è il ponte tra Fibbiana e Capraia e Limite, un’opera attesa da decenni e che nel 2022 vedrà partire i lavori. Da un punto di vista economico, il caro prezzi del metano sta mettendo in grave crisi le tante aziende del vetro della zona artigianale. La scuola di ceramica, un’eccellenza di questo territorio, in compenso continua a creare artigiani professionisti e alimentare la passione per questo antichissimo mestiere, mentre i pezzi unici creati dai maestri montelupini continuano a essere richiestissimi anche oltre oceano.

Video: Leonardo Bardazzi (Florence TV – Città Metropolitana di Firenze)