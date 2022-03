Montemurlo – Un servizio di controllo inter-istituzionale, pianificato e coordinato dal Questore di Prato, è stato fatto nei confronti di un complesso industriale di circa 15.000 metri quadrati sito nel Comune di Montemurlo. Ne dà notizia la questura di Prato.In quell’area operano circa 15 imprese di confezioni a conduzione straniera,

Sono stati identificati 53 cittadini stranieri non regolari sul territorio nazionale, accompagnati in Questura per i seguiti amministrativi di competenza, contestate tre sanzioni per violazioni in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19, sequestrati 18 locali ad uso produttivo per la presenza di dormitori con ben 120 posti letto in promiscuità con le attività lavorative e contestate molteplici violazioni in materia edilizia, di prevenzione incendi e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Una persona è stata denunciata in stato di libertà per impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno.

Al servizio ha partecipato personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, dell’INPS, dell’Azienda sanitaria locale e della Polizia Municipale di Montemurlo.

L’operazione si inserisce nel quadro delle iniziative congiunte finalizzate ad ottimizzare, attraverso il coordinamento, le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità nel comparto produttivo.