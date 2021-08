Firenze – Un nuovo incendio è scoppiato vicino alla centrale elettrica di Monterotondo Marittimo in provincia di Grosseto. Dalle 14 del pomeriggio bruciano i boschi in prossimità dell’impianto. Sul posto stanno operando due elicotteri inviati dalla sala operativa regionale, che con i loro sganci e sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni stanno evitando che le fiamme si propaghino verso la centrale. Il fuoco si è originato a circa un chilometro di distanza, spinto al momento verso il mare e non in direzione dell’impianto. La centrale non è minacciata dalle fiamme.

A terra sono in azione operai forestali dell’Unione dei comuni Colline Metallifere e sono in arrivo squadre di volontari antincendi. I vigili del fuoco operano a supporto, rifornendo di acque i mezzi che stanno contrastando l’incendio. Al momento non risultano abitazioni minacciate dalle fiamme. La centrale è monitorata e regolarmente in funzione. Attorno alle 17.30 sono iniziate le operazioni di bonifica.