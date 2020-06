Firenze – Davvero originale, almeno per quanto riguarda le passate stagioni, in diverse categorie fra le quali la Serie D, quella che si prospetta, fra l’altro, per Aquila Montevarchi e Sangiovannese.

Gli aquilotti e i biancoazzurri del Marzocco, unitamente agli altri club del possibile Girone E di Quarta Serie, potranno, infatti, scendere in campo coi rispettivi colori sociali. Col cognome impresso sulle divise di gioco. Proprio come accade nella categorie superiori.

Partendo dalla A, fino ai cadetti e la Lega Pro. Quanto sopra, relativamente al torneo 2020-2021, contravvenendo alle Noif. Comprese, finora, nei regolamenti della Lega Nazionale Dilettanti. Non necessariamente, con gli usuali 20 numeri in ordine.

Ma mantenendola per tutta la durata del campionato. Così, non solo sul campo amico, direttamente da parte delle tifoserie locali quando i tifosi potranno seguire i loro beniamini senza problemi di dover percorrere chilometri e chilometri. Ma, soprattutto, in occasione di trasferte, particolarmente, lunghe, in serata sulle varie televisioni locali. Proprio come, usualmente, avviene riguardando, in serata, le immagini di gare o frammenti di esse, irradiate nelle reti nazionali.