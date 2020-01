Firenze – L’ipotesi più probabile per la morte di Dumitru Panait, di origine romena, è quella dell’ipotermia, ovvero, il freddo. L’uomo è deceduto domenica sera in via Santa Caetrina di Alessandria a Firenze, nella panchina in muratura che costituiva il suo giaciglio, davanti alla Agenzia delle Entrate. A identificarlo, la sua carta d’identità. L’uomo, 49 anni, incensurato, è stato oggetto di un tentativo di rianimazione, purtroppo rivelatosi inutile, da parte degli operatori del 118. Sul luogo anche la polizia. La Procura ha disposto un esame esterno del corpo. Sul cadavere nessun segno di violenza. Probabile rimane l’ipotesi di un arresto cardiocircolatorio dovuto al freddo: domencia notte le temperature sono scese sotto zero. Il 118 è intervenuto verso le 23.