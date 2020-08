Certaldo – Lutto nelle istituzioni certaldesi per la prematura e improvvisa morte di Denise Latini, 43 anni, che per ben 15 anni, dal 2004 al 2019, ha ricoperto la carica di consigliere comunale. Eletta per tre volte (2004, 2009, 2014) nelle file del Partito Democratico, dal 2009 al 2014 ha ricoperto l’incarico di presidente del Consiglio Comunale. Dal 2017, lasciato il PD, era passata nelle file del partito Articolo 1 – Movimento Democratico e Progressista, formando un autonomo gruppo consiliare con Iury Neri.

Questo il messaggio che il sindaco Giacomo Cucini, legato a Denise Latini da grande amicizia e lunga militanza politica, ha scritto stamani sui social network per salutarla:

“Al primo messaggio di stamani ho pensato non fosse vero. Non volevo crederci. Ci ho messo ore per metabolizzare, mi sono passate dalla mente pianti, risate, abbracci e discussioni, vittorie comuni e sconfitte. Siamo cresciuti politicamente insieme e, inutile negarlo, non sempre siamo stati d’accordo. Spesso obiettivi e valori erano gli stessi, ho imparato anche da lei la determinazione e l’impegno nell’andare avanti.

Una donna delle istituzioni dai grandi valori, dell’impegno politico, della voglia di fare del bene.

Soffro la scomparsa troppo prematura di Denise, che è stata amica, compagna, soffro per non averle potuto dire quanto è stata importante, soffro per non averle fatto capire che le ultime divergenze erano sciocchezze rispetto a ciò che pensavo e penso, soffro perché non doveva andare così e avevo bisogno di poterci riparlare.

Il dolore è di un sindaco che rappresenta un’istituzione di cui lei ha fatto parte per anni, ma anche personale e in questo momento non riesco proprio a scinderli.

Le condoglianze più sentite e un abbraccio sincero a tutta la famiglia per questa vera e propria tragedia.”

Le esequie si svolgeranno venerdì 14 agosto, alle ore 16.00 nella Chiesa di San Tommaso Apostolo, Piazza Boccaccio, a Certaldo.

FOTO: Denise Latini nel 2009 poco dopo la sua elezione a Presidente del Consiglio Comunale