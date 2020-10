Firenze – E’ morta nella notte, dopo una lunga malattia, Donatella Carmi Bartolozzi, Vice Presidente di Fondazione CR Firenze. Si è impegnata molto nel volontariato per i malati oncologici. Aveva 71 anni. ”Sono e siamo tutti – ha dichiarato il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – profondamente addolorati. Abbiamo perso una grande donna e una cara amica. Crediamo che il miglior modo per onorarne la memoria sia dedicarle la prossima edizione del festival ‘L’Eredità delle Donne’ che sta per cominciare e che lei ha fortemente voluto e a cui ha destinato tante energie”.

Donatella Carmi era nata Siena nel 1949. Nel 1995 fu eletta nel Consiglio Direttivo della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, poi referente del progetto pilota CAMO (Centro di Aiuto al Malato Oncologico), un servizio di assistenza in cure palliative.

Qualche anno dopo ha creato un comitato impegnato nella raccolta fondi per la costituzione di una Fondazione Italiana di Leniterapia per sostenere il malato grazie ad appropriati trattamenti medici di “cura” del dolore, le cosiddette terapie palliative, ma anche attraverso un nuovo approccio umano, che privilegi la relazione con il paziente.

Nel 2001 si costituisce FILE che ad oggi conta quasi 100 volontari tra medici, OSS, psicologi e fisioterapisti.

Dal 2002, è stata “Invited Member” al Gruppo sull”‘Etica delle cure di fine vita” della Commissione Regir-aale di Bioetica Toscana, e dal 2009 era Rappresentante del settore Socio-Sanitario nella Consulta del Terzo Settore presso la Società della Salute di Firenze.