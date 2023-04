Pisa – Barbara Capovani la psichiatra di 55 anni responsabile dell’unità funzionale Salute mentale adulti e Spdc dell’ospedale Santa Chiara, aggredita aggredita venerdì davanti all’ospedale di Pisa è morta. Lo annuncia un bollettino medico congiunto dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest riportato dall’Ansa.

Come già preannunciato nel precedente bollettino medico, si procederà alla donazione degli organi così come da volontà espressa in vita dalla psichiatra, condivisa dai familiari e autorizzata dal magistrato” della procura di Pisa. Un uomo di 35 anni, Gianluca Paul Seung, italiano, ex paziente della vittima è stato arrestato con l’accusa di omicidio premeditato.

Dalle indagini è emerso che l’uomo “nutriva forti rancori nei confronti della dottoressa, che lo aveva avuto in cura in quell’anno, elementi che trovano conferma nell’analisi dei social media dell’indagato”. I profili social sono pieni di post contenenti tesi complottiste che spaziano dalla guerra in Ucraina alla massoneria, dalla Chiesa a questioni più prettamente locali che riguardano soprattutto Lucca e Viareggio. “Sono uno sciamano, mediatore fra invisibile e visibile; collego le dimensioni”. Così si definisce sul suo profilo Facebook. L’ha aggredita con un oggetto non ritrovato. Sono state le telecamere di sorveglianza a permettere l’identificazione.

Seung ha resistito all’arresto barricandosi in casa e usando spray urticante.