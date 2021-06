Firenze – “Profondo dolore e commozione” per la morte di Guglielmo Epifani è stata espressa da Dario Nardella, sindaco di Firenze e coordinatore Anci delle Città metropolitane. Epifani, ex segretario del Pd (partito che lasciò nel 2017 per aderire ad Articolo 1 e poi a Liberi e Uguali) e segretario generale della Cgil dal 2002 al 2010, è venuto a mancare oggi, 7 giugno, a 71 anni.

“Nel 2013 – ricorda Nardella – quando Epifani è stato anche segretario del Pd ero in Parlamento e ho avuto modo di consolidare con lui un rapporto di amicizia e collaborazione che non dimenticherò mai. Guglielmo ha insegnato a tanti lo stile e la gentilezza, merci sempre più rare nelle relazioni sociali e politiche di questo nostro paese, doti che vanno riscoperte proprio per onorare la memoria di persone giuste e di valore come Epifani”.