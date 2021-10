Prato – La procura di Prato ha chiuso le indagini sulla morte avvenuta il 3 maggio di Luana D’Orazio, l’operaia ventiduenne madre di un bambino, trascinata in un macchinario nella ditta tessile di Montemurlo (Prato) di cui era dipendente. La procura ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini.

Gli indagati restano i tre i cui nomi erano già noti cioè Luana Coppini titolare dell’azienda, il marito Daniele Faggi ritenuto dagli inquirenti amministratore di fatto dell’impresa e il tecnico manutentore Mario Cusimano. I reati ipotizzati sono omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche.

“La morte di Luana è la sconfitta di tutti e ci dimostra quanto ancora siamo indietro come cultura d’impresa. Il problema c’è e i numeri degli ultimi mesi parlano chiaro e impongono una riflessione complessiva” dichiarano congiuntamente Giorgio Gargiulo, Presidente di ANPIT Firenze e Alice Gigliotti, Responsabile ANPIT Prato. “Certo, la ripresa è difficile, le incognite di mercato sono tante, i sostegni latitano, le infrastrutture sono fatiscenti, ugualmente non si può tagliare sulla qualità del lavoro e dunque sulla salute o addirittura la vita del lavoratore. Fare impresa non può prescindere dalla sicurezza del lavoratore anche perché – rimarcano – ogni danno al lavoratore si traduce, immediatamente, in un danno all’azienda. Bisogna aver chiaro che anche un singolo infortunio penalizza l’azienda e quindi la sicurezza è un investimento a vantaggio di tutti”.

ANPIT Firenze e Prato pone il problema dal punto di vista delle aziende: “La sicurezza è un investimento, non giriamoci intorno, ed è un costo. Per cercare di venire incontro ai virtuosi, che ci sono e che non sono affatto minoritari sebbene ci siano sempre tanti furbetti/colpevoli, bisognerebbe – concludono Gargiulo e Gigliotti – introdurre delle premialità o degli sgravi”.