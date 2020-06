Firenze – Sono stati assolti in appello Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, entrambi di 29 anni, i due giovani aretini che erano accusati nel processo per la morte di Martina Rossi, all’epoca ventenne. Il fatto successe il 3 agosto 2011, quando il corpo della ragazza venne rinvenuto il primo giorno di vacanza sotto la finestra della camera dell’hotel dove albergava a Palma de Majorca. secondo la tesi della ragazza era caduta dal sesto piano, tentando di fuggire a un tentativo di stupro, inerpicandosi attraverso la finestra per raggiungere un terrazzo vicino. Nel primo grado di processo, la sentenza del Tribunale di Arezzo del 14 dicembre 2018 aveva condannato i due imputati a sei anni di reclusione, per tentata violenza sessuale e morte come conseguenza di altro reato. Prescritta la seconda imputazione, lo scorso 17 febbraio era stata richiesta dal pg una pena a 3 anni di reclusione, proponendo di confermare la sentenza già pronunciata dal Tribunale di Arezzo, mentre i legali dei due giovani avevano richiesto l’assoluzione e la riapertura dell’istruttoria.