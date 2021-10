Firenze – È morto oggi in un 8ncidente stradale Raffaele Tiscar, 65 anni, ex deputato Dc, ex assessore a Firenze e vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante il governo Renzi.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel Comasco. Tiscar, nato a Bari e cresciuto in Toscana, dal 2010 viveva a Como ed era presidente del Consorzio Erbese Servizi alla persona di Erba.

“Sono profondamente colpito per la tragica e prematura scomparsa di Raffaele Tiscar. Con Lele se ne va un politico e un manager competente e di grandi doti umane”.

Sono le parole con cui il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commenta la notizia della morte di Tiscar per un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio in provincia di Como, dove risiedeva.

“Di Lele ricordo la serietà e la cultura e quella passione che animava il suo attivismo militante, parte della sua storia, nata in Comunione e Liberazione e nelle cooperative librarie degli studenti e consolidata poi con gli incarichi sindacali nella Cisl. Una passione e una generosità che ha sempre riversato in tutte gli incarichi che ha ricoperto nella sua lunga carriera: ricordo il pezzo di strada che abbiamo condiviso nel governo della città di Firenze agli inizi degli anni ‘90. Sono vicino alla famiglia – conclude Giani -, a cui invio un abbraccio”.