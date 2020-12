Figline Valdarno – L’anziana madre, 77 anni, morta per malattia oncologica, i due figli con ogni probabilità suicidi, anche se non è escluso che possa essere anche un caso di omicidio-suicidio fra fratello e sorella. Sarebbe questo, ad ora, il panorama più credibile per la vicenda dei tre cadaveri ritrovati in un alloggio a Figline Valdarno, ieri mattina. Le ipotesi dovrebbero essere verificate e confermate dalle risultanze delle analisi del medico legale. Le indagini sono svolte dai carabinieri. I decessi risalirebbero a circa un mese e mezzo fa.