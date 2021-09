Firenze – Continua la terribile conta delle morti sul lavoro. Oggi, 8 settembre, altri due morti bianche in Toscana, dopo l’incidente che si è portato via ieri un marittimo di Livorno, tranciato da un cavo: un operaio rimasto schiacciato stamattina fra due lastre di marmo in una ditta sulla via Aurelia a Pietrasanta, e un agricoltore deceduto in seguito alla caduta da un albero in provincia di Arezzo. Il Consiglio regionale della Toscana convoca responsabili sicurezza delle Asl

Ripercorre la triste sequela di morti in questi ultimi tempi, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, nell’apprendere la tragica notizia delle due nuovi morti sul lavoro, ricordando la morte dell’operaio folgorato a San Gimignano qualche giorno fa e l’operatore affogato davanti al golfo di Follonica, colpito da una barca mentre era in immersione in un allevamento ittico.

“Dalla fine di agosto stiamo già contando 5 morti – dice Mazzeo – è un elenco lungo, interminabile e inaccettabile e per fermare questa strage le parole non bastano più. Rischiano di essere vuota retorica rispetto a chi la mattina si sveglia per andare a lavorare e la sera non tornerà a casa dalla sua famiglia”.

“E’ per questo che – aggiunge Mazzeo – in accordo con il presidente della commissione Sanità del Consiglio, Enrico Sostegni, e nella convinzione di interpretare la volontà di tutta l’Assemblea legislativa senza alcuna distinzione di appartenenza politica, è stato deciso di convocare immediatamente in commissione i dirigenti responsabili dei servizi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Asl e gli assessori competenti in materia al fine di conoscere la situazione e di approntare tutte le azioni necessarie”. Il presidente del consiglio esprime anche le condoglianze alle famiglie da parte sua e di tutto il consiglio regionale.

Condoglianze sono state espresse anche dal presidente Sostegni e da tutta la commissione Sanità che ha osservato un minuto di silenzio su richiesta del consigliere Francesco Gazzetti.

Foto: il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo