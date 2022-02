Vada – Un altro incidente mortale sul lavoro è accaduto su una strada di Vada, in provincia di Livorno. Secondo le prime ricostruzioni, un operaio di 55 anni, che lavorava in un cantiere stradale, è stato investito da un’auto che lo ha schiacciato contro un mezzo pesante appartenente alla ditta, che si trvava parcheggiato all’interno del cantiere. Un altro operaio che lavorava anch’egli nella costruzione della rotatoria, è stato investito, ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi. Il ferito è stato trasportato all’ospedale a Cecina.

Secondo le ricostruzioni della polizia muncipale, un’auto non avrebbe rispettato la precedenza, e il Suv che stava sopraggiungendo, per evitarla, avrebbe sbandato travolgendo i due operai. Mentre si stanno concludendo gli accertamenti, sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti gli ispettori della Medicina del lavoro della Asl oltre ai carabinieri e alla polizia municipale, che ha effettuato i rilievi insieme ai vigili del fuoco di Livorno e ambulanze del 118 con la Pubblica assistenza di Rosignano (Livorno).

Il presidente della Regione Eugenio Giani è intervenuto sulla dolorosa vicenda: “Si allunga ancora la tragica scia di morti sul lavoro in Toscana. Stavolta è accaduto a Vada, in un cantiere stradale, dove un operaio è stato investito ed ucciso da un’auto che ha sbandato e gli è piombata addosso. Sono vicino ed esprimo tutto il mio cordoglio ai familiari della vittima e auguro una pronta guarigione al suo compagno rimasto ferito. Ogni volta che qualcuno muore sul e di lavoro, avverto un senso di scoramento per non essere riusciti ad evitarlo, ma al tempo stesso aggiungo maggiore determinazione nel sollecitare e programmare controlli sempre più attenti e frequenti da parte dei componenti degli uffici per la sicurezza sul lavoro e un sempre più convinto sforzo collettivo da parte di tutti i soggetti che seguono i vari aspetti della sicurezza dei lavoratori, dall’istituto di previdenza, alle organizzazioni sindacali, a quelle dei datori di lavoro e alle stesse forze di pubblica sicurezza”.