Carrara – Un uomo che stava lavorando sul tetto di un capannone industriale, per installare lucernai in plexiglass, ad Avenza (Carrara), è scivolato ed è precipitato da un’altezza di 15 metri.

Si tratta di un 54enne, titolare di una piccola ditta edile, che stava effettuando lavori in subappalto all’interno del capannone.

“Un altro morto di lavoro e un’altra tragedia nell’edilizia, l’ennesima. La Toscana abbraccia i familiari dell’operai morto e ancora una volta siamo a richiamare l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza a tutela del lavoro”. Così il presidente Eugenio Giani appresa la morte dell’operaio precipitato da un’altezza di 15 metri a Carrara.

“E’ il momento di avviare una riflessione complessiva sulla sicurezza e sui controlli in edilizia – commenta il consigliere per il lavoro, Valerio Fabiani -: la fase di difficoltà post pandemia non deve abbassare il livello di guardia, oggi più che mai dobbiamo essere vigili e presenti,”.