Firenze – Si è spento all’età di 92 anni dopo una lunga malattia Angiolo Rossi, padre del presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. E’ morto all’ospedale Lotti di Pontedera (Pisa). Ne ha dato l’annuncio lo stesso Rossi sulla sua bacheca Facebook: “E’ stato mezzadro, bracciante e camionista, un lavoratore instancabile, Era un uomo bello e forte. Antifascista e comunista italiano. E’ stato un padre generoso e rispettoso delle mie scelte”.

La Giunta, per ricordare Angiolo Rossi, ha annunciato che farà una donazione ad Estar, l’ente strumentale della Regione per gli acquisti in sanità, per sostenere gli ospedali della Toscana e tutti gli operatori del Sistema sanitario regionale in questo difficile momento di lotta contro il Covid-19

“Voglio esprimere al presidente Enrico Rossi le mie più sentite condoglianze, e quelle del Consiglio regionale tutto, per la perdita di suo padre”. È il messaggio di cordoglio che il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, rivolge al presidente della Giunta. “Mi ha toccato – aggiunge Giani, con le parole diffuse anche attraverso un twitter, – il ricordo che Rossi ne ha dato con l’annuncio della scomparsa, con sentimento per la persona, il lavoro e lo stile di vita che mi ha davvero coinvolto”.

“Un grande abbraccio, seppur virtuale, a Enrico Rossi da parte di tutti noi in questo momento di dolore, capitato in un periodo molto complicato. Ti siamo vicini”. Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, su Twitter, esprime le condoglianze

Foto: Enrico Rossi