Firenze – E’ morto al termine di una lunga malattia Carlo Casini, 85 anni, magistrato politico e saggista, fondatore del Movimento per la Vita.

Fiorentino, Casini è stato un esponente della Democrazia Cristiana, deputato alla Camera, dove è stato eletto dal 1979 al 1992: e parlamentare europeo nelle elezioni del 1984, del 1989, del 1994, del 2006 e del 2009. È stato Presidente della Commissione Affari Costituzionali dal 20 luglio 2009 fino a fine mandato nel maggio 2014.

Dopo lo scioglimento della DC, ha aderito al PPI, in seguito passato al Centro Cristiano Democratico (CCD), per il quale è ricandidato alle europee ma non eletto, e successivamente all’UDC. È stato docente di diritti umani e bioetica presso l’Ateneo pontificio Regina Apostolorum e membro della Pontificia accademia per la vita.

Casini era stato colpito da Sla che ne aveva progressivamente spento le facoltà fisiche. Al suo fianco, come sempre durante la malattia, instancabili, la moglie e i figli, tra i quali anche Marina, bioeticista, che ne ha raccolto il testimone nell’impegno alla guida del Movimento, del quale è presidente nazionale.