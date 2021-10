Lucca – Un cercatore di funghi è morto ieri a Bagni di Lucca, mentre si trovava in una zona impervia sul versante nord del monte Mosca in Garfagnana, in conseguenza a una caduta. Sul posto sono intervenuti 118, Soccorso alpino, carabinieri e vigili del fuoco. L’elicottero Pegaso non è potuto intervenire per le condizioni meteo. Sempre ieri un altro cercatore di funghi di 77 anni è stato raggiunto sull’Appennino pistoiese dal Soccorso Alpino, allertato dal 118. sul posto anche Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco . l’uomo, che si era infortunato, è stato raggiunto dalle squadre del Soccorso che lo hanno stabilizzato e caricato su una barella, con cui lo hanno trasportato fino alla strada, dove lo aspettava un’ambulanza che lo ha portato in ospedale.