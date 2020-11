Firenze – E’ morto don Corso Guicciardini, il successore di don Giulio Facibeni all’opera della Madonnina del Grappa di Firenze, impegnato sempre per l’educazione dei giovani e l’assistenza ai bisognosi, dagli orfani agli indigenti. Aveva 96 anni.

“E’ stato il prete degli ultimi – questo il cordoglio espresso da Stefania Saccardi vicepresidente della Regione Toscana – a loro ha offerto la forza enorme della sua umanità e della sua grande fede. Non potrò mai dimenticare il suo impegno per i detenuti, i malati psichiatrici, gli immigrati. Sono orgogliosa di aver lavorato con lui in tanti progetti a favore dell’accoglienza e dell’attenzione a tutti. Il ricordo della sua opera resterà un patrimonio incancellabile per Firenze e per la sua comunità”.