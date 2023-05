Firenze – Si è spento oggi Guido Sacconi, già eurodeputato, scomparso oggi all’età di 74 anni,“appassionato, competente, franco, un grande dirigente sindacale e politico”, come lo ha definito il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Fino ai primi anni 90 Sacconi fino ha ricoperto ruoli di alta responsabilità nel sindacato fiorentino e toscano: è stato segretario della provinciale della Fiom Fiorentina, poi segretario generale della Camera del lavoro di Firenze e in seguito segretario di Cgil Toscana. Successivamente ha effettato un importante percorso in politica come consigliere regionale prima ed eurodeputato poi.

“Sono profondamente addolorato”, ha detto Giani che tiene a ricordare “l’impegno di Sacconi per la dignità del lavoro, dei lavoratori e la sua attenzione, come presidente dell’allora neonata Commissione sui cambiamenti climatici del Parlamento europeo, verso la più grande sfida del nostro tempo, quella di uno sviluppo sostenibile fondato sul rispetto dell’ambiente”. “Dobbiamo molto alla sua infaticabile attività che ha anche contribuito a rafforzare i legami della Toscana con l’Europa”, conclude Giani.

“E’ stato un grande dirigente sindacale e politico, un uomo delle istituzioni, una bella persona e un vero compagno”: così in una nota il segretario generale di Cgil Toscana Rossano Rossi, il segretario generale di Spi Cgil Toscana Alessio Gramolati e la segretaria generale di Cgil Firenze Paola Galgani. “Il suo percorso sindacale e politico, di assoluto rilievo, è sempre stato contraddistinto da curiosità intellettuale, capacità di ascolto e fare sintesi, grande passione civile e sociale, grande senso della giustizia, umanità, correttezza morale, lucidità di analisi. Su ambiente e lavoro ha dato contributi che resteranno indelebili. Guido ci mancherà molto e terremo viva la sua eredità politica e sindacale. Ci stringiamo ai suoi cari in questo momento di sofferenza”.