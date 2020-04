Firenze – E’ morto all’improvviso all’ospedale di Careggi il giornalista-scrittore Alessandro Rialti, storica firma di Stadio-Corriere dello Sport. Aveva 69 anni. Giornalista, scrittore e saggista, Rialti seguiva le vicende della Fiorentina ed era molto seguito dai tifosi viola. Rialti aveva contribuito anche alla rinascita del Brivido Sportivo del quale è stato anche drettore editoriale.

“Sono profondamente addolarato dalla morte di Alessandro Rialti, che per me, come per molti altri, era semplicemente ‘Ciccio’, storico giornalista e da sempre vicino alla Fiorentina. Alla sua famiglia e ai suoi tantissimi amici esprimo le più condoglianze a nome mio personale e del Consiglio regionale tutto”. Lo dichiara il presidente dell’Assemblea della Toscana, Eugenio Giani.

“Firenze – aggiunge Giani – perde una delle sue penne più vere. Con lui mi ricordo di tante chiacchierate, tanti consigli, tante riflessioni, soprattutto nel 2002, periodo della rifondazione viola. Ci univano tante passioni: dalla Fiorentina all’arte contemporanea, dalla storia di Firenze agli ideali civili. Vista l’attuale situazione, non potrò salutarlo come vorrei, ma una cosa è certa: non lo dimenticherò mai”. E conclude: “Ciao Ciccio, sarai sempre nei nostri cuori”.

Foto: Alessandro Rialti