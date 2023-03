Prato – È morto stamane Massimo Carlesi, esponente dell’associazionismo cattolico ed ex candidato Sindaco di Prato. Proveniente dal mondo del volontariato, diventato presidente di quartiere, sindacalista Csil, Massimo Carlesi frequentò il centro formazione di Fiesole, venendo a contatto con Pierre Carniti, Pietro Scoppola e altri esponenti del cattolicesimo moderato.

Nato nel 1956 a Prato in molto lo ricordano come l’inventore delle Lam che rivoluzionó il sistema di trasporti urbani della città anche se la sua personalità è senza dubbio legata alle vicende socio-cattoliche e politiche di Prato per oltre un trentennio. Fu vicepresidente del Consiglio pastorale diocesano, e nel 1992 divenne uno uno dei principali collaboratori del vescovo Simoni. Negli anni successivi si impegnò attivamente in politica: presidente della Circoscrizione Prato Sud, poi eletto tra i Cristiano Sociali, al termine del mandato entró in Consiglio comunale nelle fila dei Ds e fu nominato dal Sindaco Mattei assessore alla mobilità.

Nel 2009 decise di sfidare alle primarie del Pd il candidato a sindaco Paolo Abati che vinse ma le divisioni interne al centrosinistra gli fecero perdere le elezioni contro Roberto Cenni,candidato del centrodestra. Ciononostante continuò il suo impegno politico in Consiglio Comunale, dove poi verrà rieletto nella successiva legislatura, sempre nel Pd e poi nell’attuale nel Gruppo Demos, da cui si dimise un anno dopo.

Nel 2020 il vescovo Giovanni Nerbini lo nominò direttore della Caritas diocesana, incarico a cui rinunciò per la scoperta di un tumore ai polmoni. Il Sidaco Biffoni appena appresa la notizia ha così dichiarato:”Massimo è stato uomo delle istituzioni, sempre impegnato per il bene comune sia nella sua attività amministrativa che nel suo lungo impegno politico e civile. Aveva un sorriso e una parola per tutti, la sua passione per la comunità è sempre stata forte. A Massimo mi legano il percorso in consiglio comunale e tante battaglie comuni”.