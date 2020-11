Firenze – E’ morto oggi Piero Roggi, professore di Storia del pensiero economico all’Università di Firenze, già assessore del Comune di Firenze nella giunta di Mario Primicerio, grande studioso del pensiero e dell’azione in economia di Giorgio La Pira, Amintore Fanfani, Ezio Vanoni e di tutta l’ala sociale del movimento dei cattolici italiani. Aveva 71 anni. Roggi era stato ricoverato alcuni giorni fa all’ospedale colpito dal Covid-19.

Nel 2010 Roggi era stato ideatore e fondatore dell’Opificio Toscano di Economia, Politica e Storia, associazione non profit per la ricerca sulla storia economica, sociale e politica con particolare riferimento alla Toscana e la progettazione e la realizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde per la divulgazione della conoscenza storica, politica ed economica. In questi anni l’Opificio ha dato vita a numerosi incontri e convegni che hanno prodotto importanti contributi alla ricerca storica economica della regione.

Negli ultimi anni ha studiati e pubblicato i diari di Amintore Fanfani (Polistampa) e in questi mesi stava lavorando all’edizione critica dei diari di Ettore Bernabei.