AREZZO – Uno strumento per scoprire alcuni lati nascosti del Casentino. Così può essere definito “Mosaico casentinese. Natura e storia nell’alta valle dell’Arno”, il nuovo volume di Francesco Pasetto pubblicato da Edizioni Helicon.

Il tempo, gli animali, gli alberi, i ponti, la figura di Maria nell’arte, i tabernacoli e i castelli sono i fili conduttori dei sette capitoli in cui è suddiviso il libro. Sette come i “Calendari di Ama”, che dal 2015 l’amato parroco – scrittore di Lonnano pubblica a cadenza annuale, riuniti nel volume con adeguati aggiornamenti per approfondire le osservazioni e le riflessioni già condivise in passato con i lettori. Ogni capitolo è poi composto da dodici paragrafi, come il numero dei mesi dell’anno.

In questo mirabile lavoro don Pasetto – apprezzato per le guide escursionistiche e storiche del Casentino, gli itinerari dedicati alla spiritualità e i saggi incentrati sulla teologia cristiana della pace – unisce i suoi testi alle tante immagini della vallata presenti nel libro. Il risultato finale è un insieme di realtà paesaggistiche e culturali variegate ed emozionanti che catturano dalla prima all’ultima pagina.

Al corposo volume sono infine collegati 52 codici QR realizzati da Michele Gabiccini, con cui andare a scoprire dal vivo, grazie al proprio smartphone, ogni tessera che compone l’affascinante “mosaico casentinese” di Francesco Pasetto.

