Firenze – Potrebbe essere quasi giunta a soluzione la tormentata vicenda della moschea a Firenze, che potrebbe finalmente vedere un nuovo corso. Infatti, dalla comunità islamica giunge la notizia che è stata presentata una proposta di acquisto per la ex filiale di Intesa Sanpaolo in via Martiri del Popolo, ovvero la struttura già individuata qualche tempo fa, che si trova a pochi metri dall’attuale sede di piazza dei Ciompi, sotto sfratto da mesi. Il prossimo accesso con forza pubblica è previsto per l’8 giugno.

Sull’ex filiale è in atto una procedura pubblica di vendita i cui termini sono scaduti oggi. Il valore è di 1,25 milioni di euro.

“Siamo in attesa di sapere se ci siamo aggiudicati o meno lo spazio dove esercitare la preghiera. Ci auguriamo che tutto vada per il meglio -commenta l’Imam Izzedin Elzir – vorrei ringraziare il Comune di Firenze, il sindaco Dario Nardella e l’assessore Sara Funaro per averci accompagnato ed esserci stati vicini in questo percorso”.