Firenze – Figure e personaggi scelti tra i tanti dell’universo artistico di tutti i tempi, e facilmente riconoscibili, emergono nella loro nitidezza dalla superficie, spesso compatta, carichi di un equilibrio sospeso che crea tensioni inattese.

Dal 28 maggio al 19 giugno 2021 la Tobian Art Gallery in via Maggio a Firenze, presenta i “montage” di Cecilia Cosci nella sua prima mostra personale Tabù. Classico Contemporaneo.

Composizioni inedite quelle di Cecilia Cosci, elaborate con una tecnica semplice ma impeccabile che conosce il valore della seduzione. L’estrema raffinatezza delle sue 45 opere presenti in galleria narrano la sua storia e il suo amore per l’arte figurativa.

Laureata in Storia dell’Arte, Cecilia Cosci ha scoperto la sua passione recentemente e da due anni crea i “montage”, incastri di ritagli tratti da libri e riviste di opere rinascimentali. Gli strumenti che usa con impareggiabile abilità nei suoi montaggi sono carta, cartone, forbici e colla.

Attraverso una complessa attività di smontaggio di alcuni capolavori dell’arte, l’autrice opera un nuovo montaggio creando storie e significati diversi. Ecco così che opere radicate nella nostra cultura cambiano significato, mostrano un lato ludico sorprendente.

“Nuovi montaggi, accostamenti inediti, apparentemente tanto incongrui da lasciare interdetti, funzionalmente tanto efficaci da strappare un sorriso, una riflessione, una riconsiderazione”. Afferma Gianni Pozzi

A cura di Gisella Guarducci, la mostra fornisce un’ampia documentazione e una ricchezza di tematiche che rivelano come sia forte la sensibilità di Cecilia Cosci, che spiega: “È come se la parte conscia e quella inconscia si alternassero selezionando, combinando, creando collegamenti fra ciò che so e ciò che provo fino ad ottenere qualcosa di nuovo”.

Cecilia Cosci vive a Firenze. Dopo la laurea in storia dell’arte, è redattrice per il canale televisivo TMC2 e della rivista Art e Dossier, Giunti Editore per dedicarsi all’insegnamento. Oltre all’arte figurativa, è appassionata di cinema e musica, mentre l’amore per le fiabe, le ha permesso di mettere in scena spettacoli per bambini con la compagnia teatrale Gli Asini di Mercadante.

Tabù. Classico Contemporaneo

Opere di Cecilia Cosci

28 maggio – 19 giugno 2021

Da lunedì a sabato ore 10.00 – 19.30

Ingresso libero

Info: Tobian Art Gallery – Via Maggio 78r, Firenze

055 5326272 – 346 3165701 – tobianart@gmail.com

www.tobianart.com