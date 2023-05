Firenze – Dal 12 al 25 maggio apre la mostra fotografica “Charta Migrus, Novoli e limitrofi, quartieri in trasformazione culturale.

Charta Migrus, è un progetto fotografico che accompagna l’osservatore in un percorso all’interno di alcuni quartieri della città di Firenze che sono in piena trasformazione demografica e sociale, in particolare nella zona di Novoli e aree limitrofe.

Un ampio sguardo sugli aspetti di questo territorio, sulle sue trasformazioni, contraddizioni e fascinazioni.

“Siamo nel luogo del diverso. Siamo in mezzo. Una folla di persone, un’ ammasso di oggetti e una cascata di esperienze”.

Ideazione di Fatjona Sejko

Fotografie di Luca Grillandini, Greta Merletti e Alessandro Bornaghi

Inaugurazione: venerdì 12 maggio // 17:00

Presentazione di Sabrina Guzzoletti

La mostra è visitabile in orario di apertura della biblioteca dal 12 al 25 maggio

Per l’inaugurazione la partecipazione è gratuita, consigliata la prenotazione, fino a esaurimento posti.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 055432506 o scrivere a

bibliotecabuonarroti@comune.fi.it