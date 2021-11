Prato – Donne! Sono tutte donne contemporanee in un arduo confronto con la figura femminile del passato.

Fino al 27 febbraio 2022 nel Museo di Palazzo Pretorio a Prato espongono 22 artiste di livello internazionale in una mostra curata da Francesco Bonami dal titolo “Hi Woman! La notizia del futuro”.

Rita Iacopino, direttrice del Museo di Palazzo Pretorio, afferma “Con questa mostra ancora una volta il Museo di Palazzo Pretorio si interroga sul tema del dialogo tra i molti contemporanei possibili, tra passato e presente”.

L’antica, eccezionale, collezione delle opere presenti nel Museo di Palazzo Pretorio fanno contemporaneamente da scenografia e da spunto di riflessione sul ruolo femminile in tutte le sue accezioni, nel lungo percorso che dal passato arriva ai nostri giorni.

Huma Bhabha, Irma Blank, Koo Donghee, Marlene Dumas, Isa Genzken, Jessie Homer French, Roni Horn, Jutta Koether, Andrew LaMar Hopkins, Maria Lassnig, Babette Mangolte, Lucy McKenzie, Aleksandra Mir, Susan Philipsz, Paola Pivi, Maja Ruznic, Jenny Saville, Fiona Tan, Genesis Tramaine, Andra Ursuta, Marianne Vitale, Lynette Yiadom-Boakye, sono le artiste di oggi che, attraverso i loro lavori, incrociano le affinità con le opere di grandi artisti del passato, dove il significato dell’essere donna ha caratteristiche mutevoli durante i secoli: da una visione ideale e astratta della donna, a simbolo fino a raggiungere una sua concretezza.

Simone Mangani, Assessore alle politiche culturali del Comune di Prato, ribadisce: “Vogliamo continuare ad offrire ai nostri visitatori un’occasione di riflessione e nuovi spunti di lettura del nostro Patrimonio”.

Un modo suggestivo di sottolineare la centralità della donna nella narrazione antica e contemporanea.

“Hi Woman! La notizia del futuro è la trasformazione Pop del saluto dell’angelo Gabriele a Maria proiettato nella contemporaneità. – dichiara Francesco Bonami, curatore dell’esposizione – Non è una mancanza di rispetto, d’altronde lo stesso Gesù nel Vangelo non chiama sua madre mai Madre, Mamma o Maria ma “Donna”. Non c’è tema più noto nella storia dell’arte dell’Annunciazione. L’Angelo che dà notizia alla Vergine del futuro che arriverà attraverso Gesù. Al di là della connotazione religiosa del soggetto il tema dell’annunciazione è intrinsecamente legato all’arte da sempre”.

In mostra opere dissimili fra loro ma ognuna contenente un messaggio e una ricerca profonda.

Sono linguaggi diversi che mantengono una coerenza con i singoli percorsi artistici e con le caratteristiche che le contraddistinguono.

HI WOMAN! La notizia del futuro

Museo di Palazzo Pretorio Comune di Prato

11 dicembre 2021 – 27 febbraio 2022

Orario: dalle 10.30 alle 18.30 tutti i giorni eccetto il martedì non festivo

Info e prenotazioni tel. 0574

www.palazzopretorio.prato.it

In foto: Paola Pivi, Have you seen me before?, 2008

Schiuma poliuretanica, piume, plastica, legno, acciaio – 108 x 200 x 100 cm

courtesy Fondazione Sandretto Re Rebaudengo