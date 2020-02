Firenze – Dal sabato 8 febbraio 2020 nella Galleria d’arte La Fonderia a Firenze si inaugura la mostra di un giovane artista lucano ma fiorentino d’adozione, A-criticArt.

Con una selezione di 15 opere A-criticArt sbarca a Firenze dopo varie esposizioni in Francia, Inghilterra e Germania, con la mostra “In-sanità mentale”, presentate dal critico Ilaria Giannotti. I lavori in mostra rappresentano tre filoni di ricerca che l’artista porta avanti, tutti legati al suo interesse per la psicologia umana e per le molteplici sfaccettature della realtà legata al vivere dell’uomo. Sono stati realizzati su supporto cartaceo con una tecnica minuziosa e paziente, quasi stratificata con un effetto tridimensionale.

I tre gruppi di opere presenti in mostra sono Puzzle, Cantautori e Pixel.

I ritratti della serie Puzzle, vogliono indagare le patologie psichiche che talvolta la mente umana sviluppa attraverso condizioni specifiche di vita o esperienze difficile nei quali sopraggiungono dei meccanismi inconsci, incomprensibili alla maggior parte delle persone. La tecnica dei lavori, come dei “puzzle” si lega all’idea che la personalità di un soggetto sia composta da numerose variabili e fattori che interagiscono e si intrecciano in tanti pezzetti.

Cantautori, vogliono essere degli omaggi ad alcuni tra i più importanti esponenti della musica italiana d’autore. Ogni volto è costruito attraverso una complicata connessione di parole o frasi che si riferiscono ai testi di alcune loro canzoni più rappresentative.

Pixel invece prende avvio da un elementare concetto psicologico per cui il cervello è in grado di riconoscere un volto attraverso pochi elementi essenziali. Prendono vita così icone del secolo passato con l’unione di tanti piccoli riquadri, formando un effetto pixel, elemento culturale del XX e XXI secolo, proprio della televisione e computer e legato al Pop. Nascono così così i ritratti di Frida Khalo, Dalì, Mastroianni e Sophia Loren. Un vero omaggio allo stile warholiano.

Foto: omaggio a Lucio Dalla

“In-sanità mentale”

Personale di A-criticArt

8 – 26 febbraio 2020

Galleria d’arte La Fonderia, Via della Fonderia, 42R, Firenze

Orari di apertura: dal martedì al sabato 10:00 – 13:00, 15:30 – 20:00