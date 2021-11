Vaglia – Serata di successo, venerdì sera, per l’inaugurazione di Mostra l’Arte, l’iniziativa nata a Vaglia che vede il paese trasformarsi in una suggestiva galleria all’aperto, con apposite installazioni affiché a rotazione gli artisti possano esporre le proprie opere. Un passo in avanti nella liberazione delle forme artistiche messe a disposizione della comunità da un lato, ma dall’altro anche mezzo di incontro, confronto, ricomposizione di rapporti con e fra le persone.

“Si tratta di un primo passo – dice il sindaco di Vaglia Leonardo Borchi – nella direzione di mettere al centro e ristabilire, con l’aiuto dell’arte, la necessità impellente dell’umanità di confrontarsi con i propri simili, di comunicare, magari anche solo con uno sguardo. L’umanità necessita di socialità. Questa possibilità offerta a tutti di confrontarsi sul terreno del bello e dell’arte è nel segno di far rinascere solidarietà, comunicazione e empatia”.

Un obiettivo che si mostra anche nell’allestimento artistico, nel Palazzo Comunale al secondo piano, della Sala Nilde Iotti. Un modo per porgere agli utenti del Comune un momento di bellezza, al di là degli adempimenti tecnici.

Sempre su questo filo, Borchi rilancia: “Pensiamo, oltre a procedere con questa iniziativa, alla possibilità di creare altri incontri, momenti dedicati a un singolo artista, con cui i cittadini possano dialogare e confrontarsi direttamente”.