Firenze – “Prima di tutto esiste la materia. Una ricerca di totale verità si esprime con una identificazione espressiva con il fare, nel suo immediato risultato che è la materia… Non so in seguito ciò che avverrà, ma adesso la cosa più urgente è ricuperare questa verità prima”.

Leoncillo e le sue creazioni plastiche al Museo Novecento e al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Una forza della natura che irrompe negli antichi spazi fiorentini spezzando a momenti un tracciato prevedibile. Così le sue opere, una trentina fra sculture, pannelli e carte, fendono ciò che è stato prima di lui come una ferita rossa e viva.

Curata da Martina Corgnati e Enrico Mascelloni, la mostra “Leoncillo. L’antico”, visibile fino al primo maggio 2022, riassume tutta la vicinanza dell’artista umbro con l’arcaico e la grande arte del passato. Per Leoncillo Leonardi, uno dei grandi artisti del secolo scorso, e il suo rapporto con il classico, la doppia mostra al Museo Novecento e al Museo Archeologico Nazionale rappresenta una tappa fondamentale.

“Sono nato in mezzo a vecchie pietre patinate da tanti secoli fa, eppoi gli stili diversi dei palazzi radunati in un piccolo spazio; in pochi metri di strada tanti secoli. Il tempo passato e quello presente da toccare con la mano come si tocca un muro screpolato… “.

Leoncillo, nella sua trentennale attività artista non smetterà mai di confrontarsi con i grandi del passato. Plasma la materia in un modo contemporaneo, incontra gli amici artisti coetanei, ma i suoi modelli di riferimento sono gli antichi.

Sergio Risaliti, Direttore del Museo Novecento afferma: “Dopo le mostre dedicate a Medardo Rosso e Arturo Martini, e vista la presenza nella nostra collezione permanente di ben tre ceramiche di Lucio Fontana, non potevamo che concentrare la nostra attenzione su Leoncillo, uno dei grandi maestri del Novecento, artista che con coraggiosa sperimentazione ha tenuto saldo il rapporto tra l’arte umanistica e quella arcaica, aprendo ai nuovi linguaggi del contemporaneo possibilità espressive inedite, che sono state d’ispirazione alle nuove generazioni dell’Arte Povera e non solo”.

Organizzata da MUS.E, “Leoncillo. L’antico” la mostra fiorentina, indaga l’opera del maestro partendo dalle terrecotte policrome invetriate ricordate come i Mostri, realizzate negli ultimi anni Trenta, la Sirena, l’Ermafrodito e l’Arpia. Ecco le note Cariatidi degli anni della guerra, il primo probabilmente del 1942 e un altro del 1945, insieme ad altri lavori meno conosciuti, come il Tavolo e Figura che corre. La selezione di opere esposte al Museo Novecento consente inoltre di soffermarsi sull’ampiezza dello sguardo che l’artista rivolge al passato, spaziando nel mondo classico illimitatamente. Sono presenti la drammatica figura rappresentata da “Partigiana dalle mani legate”, un pezzo che si considerava disperso e che riappare adesso nel catalogo di Leoncillo e il bozzetto realizzato per un’opera monumentale realizzata a Faenza, che anticipa la struttura “paratattica”, sviluppata meglio negli ultimi lavori come Racconto di notte II.

Al Museo Archeologico Nazionale di Firenze è esposta una delle opere più importanti di Leoncillo, la straordinaria Amanti antichi che ricorda l’etrusco Sarcofago degli Sposi, conservato nel Museo Etrusco di Villa Giulia a Roma.

Durante il periodo di apertura della mostra saranno programmate visite guidate speciali ed incontri di approfondimento coordinati dal Museo Novecento e organizzati da MUS.E.

In foto: Leoncillo nello studio in una fotografia scattatanell’inverno 1961-62_ courtesy Galleria dello Scudo, Verona

Leoncillo Leonardi, Partigiana dalle mani ferite (dettaglio), 1943. Collezione Galleria del Laocoonte Roma-Londra. Ph. Serge Domingie