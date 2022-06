Firenze – Un’esplosione di colori e immagini come un affollato collage di icone, simboli, oggetti, animali e persone. Il mondo di Francesco Forconi, ovvero di, Skim è un fantastico puzzle dove ogni tessera è parte di una storia, e tutte si incastrano perfettamente in un una sorta di racconto personale. Non stupisce la sua formazione tra pittura, illustrazione, fumetti e graffiti, neanche il suo impegno sociale. È tutto scritto nel suo DNA.

Una mostra, “Genesi – L’armonia del Kaos”, a cura di Simone Teschioni Gallo, alla Galleria delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, dal 16 giugno fino al 26 settembre 2022, propone una lettura approfondita del percorso artistico di Skim. Attraverso le sue opere, suddivise per tematiche e in modo temporale, dagli anni di studio presso l’Istituto d’Arte di Porta Romana e alla scuola internazionale di comics, fino ai recenti lavori realizzati in occasione di mostre in Italia e all’estero e due installazioni site-specific, un pianoforte dipinto da Skim che i visitatori possono suonare, e un muro con il tipico linguaggio dei graffiti posto davanti alla targa in memoria delle vittime della deportazione della seconda guerra mondiale.

“La mostra è stato un percorso vissuto insieme all’artista, fin dalle sue prime battute, all’insegna dell’entusiasmo e della volontà di fare cultura con la “C” maiuscola – dichiara Simone Teschioni Gallo, curatore della mostra e Direttore Artistico dell’Associazione culturale Dedalus, Giuliano Ghelli – Un percorso che ci ha portato a creare un’esposizione importante, che dai primi disegni e dalle prime opere degli anni del diploma, mette in luce tutto il talento e l’estro di Skim”.

Particolarmente orgogliosa della mostra di Skim è anche Letizia Perini, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata alla Cultura: “Siamo lieti di dare spazio a un giovane artista fiorentino la cui arte è tanto cresciuta in questi anni”.

La mostra, a ingresso libero, prevede, per tutta la sua durata, numerosi eventi collaterali, come interventi di live painting sul territorio e la realizzazione di alcune opere, tra cui due graffiti a Firenze e a Scandicci che saranno eseguiti nei mesi di luglio e settembre.

Organizzata e promossa dall’Associazione culturale Dedalus – Giuliano Ghelli, in co-promozione con il Comune di Firenze e il Comune di Scandicci, l’esposizione è realizzata con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze e della Regione Toscana. Insieme alle istituzioni la mostra gode del contributo di Unicoop Firenze, dello studio Marco Suisola Amministrazioni Srl, della ditta Aldea Srl e di Joker Casa Serramenti, insieme a Lef Group e alla partecipazione di Euroforniture Srl e Pic Park.

Inoltre si avvale della collaborazione di Made in Sipario, cooperativa senza fini di lucro con cui l’artista coopera da sempre, nata nel novembre del 2011 per offrire opportunità di lavoro a persone con disabilità, favorendone così l’integrazione e l’inclusione sociale. E infine la partecipazione attiva di varie scuole, sia del Comune di Firenze che di quello di Scandicci, che realizzeranno visite guidate nel mese di settembre.

Completa l’esposizione un catalogo a cura di Centro Di Edizioni, che sarà presentato durante il periodo di mostra.

Foto: Skim, autoritratto