Firenze – “Passione Novecento da Paul Klee a Damien Hirst” è un’esposizione che esalta il valore del collezionismo e del mecenatismo. Fino all’8 gennaio 2023 nella storica sede di Palazzo Medici Riccardi, è ospitata una importante selezione di opere del XX secolo che provengono da alcune collezioni private fiorentine e toscane.

Curato da Sergio Risaliti, “Passione Novecento da Paul Klee a Damien Hirst” è un progetto di Museo Novecento, promosso da Città Metropolitana di Firenze e organizzato da MUS.E, che intende unire idealmente l’antica tradizione del collezionismo e mecenatismo all’arte del Novecento e ai collezionisti attuali.

L’esposizione nell’edificio rinascimentale che vide Cosimo il Vecchio e Lorenzo Il Magnifico collezionisti e mecenati, è un percorso attraverso le vicende artistiche del Novecento legate a quelle del collezionismo privato di oggi. La mostra presenta artisti che hanno creato nuovi linguaggi e innovazione di pensiero, esploratori del secolo breve che hanno cambiato il modo di vivere e intendere l’espressione artistica.

Si potranno ammirare capolavori di Paul Klee e de Chirico, di Morandi e di Savinio, insieme a quelli di Martini e Melotti, Fontana e Burri, fino ad arrivare ai più contemporanei Warhol e Lichtenstein, Alighiero Boetti e Daniel Buren, Damien Hirst e Cecily Brown, Ai Weiwei e Tracey Emin.

Dal passato un ideale filo collega il collezionismo privato alla nascita dei primi musei moderni. La città di Firenze nei secoli è stata luogo privilegiato dell’arte, della critica d’arte e dell’investimento in arte perché le grandi famiglie borghesi e industriali hanno sempre collezionato e investito nella cultura. Tra i collezionisti che hanno lasciato il segno nel capoluogo fiorentino si ricordano l’antiquario e mercante Stefano Bardini, l’eclettico Frederick Stibbert e lo storico dell’arte Herbert Percy-Horne.

Afferma Sergio Risaliti, Direttore del Museo Novecento di Firenze e curatore della mostra: “Va ricordato che in questo stesso Palazzo ha avuto luogo anni fa un’importante mostra dedicata anch’essa al collezionismo Stanze segrete: gli artisti dei Riccardi. I ‘ricordi’ di Luca Giordano. Esposizioni, come quella odierna, che raccontano l’amore per l’arte, la cultura e le più audaci sperimentazioni”.

La mostra “Passione Novecento da Paul Klee a Damien Hirst. Opere da collezioni private” presenta opere di: Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Alberto Savinio, Arturo Martini, Fausto Melotti, Lucio Fontana, Alberto Burri, Paul Klee, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Louise Burgeois, Alighiero Boetti, Daniel Buren, Damien Hirst, Cecily Brown, Ai Weiwei, Tracey Emin e altri.