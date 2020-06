Firenze – Movida, da oggi 26 giugno anticipato il lavaggio dei sagrati delle chiese di Santo Spirito, Santa Croce e Sant’Ambrogio. Lo comunica l’assessore alla sicurezza urbana Andrea Vannucci. “Gli operatori di Alia, ‘accompagnati’ da una pattuglia della Polizia Municipale puliranno in anticipo rispetto al consueto orario i sagrati delle tre chiese” ha spiegato. Il servizio, in collaborazione con l’assessore all’ambiente Cecilia Del Re, sarà attivo il venerdì notte, il sabato notte e la domenica notte a partire dalle 3.

Obiettivo di questa disposizione, che si aggiunge all’ordinanza che vieta la vendita, l’uso e la detenzione di contenitori di vetro, dare una risposta ai residenti che avevano segnalato in questi luoghi assembramenti notturni.