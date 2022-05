Firenze – Presentata oggi in Prefettura il nuovo piano per la gestione della movida fiorentina, che ha visto la sottoscrizione di un’intesa di cui fanno parte Camera di Commercio, associazioni di categoria, oltre a Prefettura e Comune. Oltre agli steward finanziati dal Comune di Firenze e dalla Camera di commercio, che sono già stati attivati, ci sono alcune novità. Fra le più importanti, senz’altro i bagni pubblici gratis e aperti dalle 21 alle 3 di mattina a Sant’Ambrogio, Santo Spirito e Santa Croce, dal giovedì al sabato, a iniziare dal primo weekend di giugno. Per questa iniziativa, dal momento che i bagni sono gestiti da privati, la differenza verrà pagata dal Comune di Firenze e sarà di 70 mila euro, denaro proveniente dal bilancio. Anche le sedute libere, che saranno fisse ma temporanee e che verranno aggiunte alle panchine già esistenti, sono per il sindaco Dario Nardella un’ulteriore risposta alle esigenze della movida giovanile, in quanto chi non vuole o non si può permettere di stare seduto al tavolo e pagare la consumazione, potrà approfittare delle nuove sedute, magari bevendo una bibita da asporto. Insieme, continuano a restare in vigore i vecchi divieti, ad esempio quello (dell’ex assessore Graziano Cioni) di divieto di bivacco sui sagrati, a cui si aggiunge il divieto di bere e mangiare il venerdì e il sabato sera. Tuttavia, sui sagrati si terranno spettacoli e iniziative culturali, 60, da giugno a settembre e per due volta alla settimana sarano ospitate dal sagrato di Santo Spirito. Sempre per quanto riguarda il venerdì e il sabato, sì alle sedute sugli scalini nella sera e notte, ma sempre senza mangiare nè bere.

Se i bagni pubblici resteranno aperti (ma sono 15 in tutta Firenze, di cui solo un piccolo numero nelle piazze attenzionate) e saranno fruibili gratuitamente, il sindaco sottolinea: “Guai a considerare la città come una latrina. Ho già dato mandato al comandante della municipale: pugno duro per chi urina fuori dai bagni”. Sempre per quanto riguarda il decoro, resta il problema dei rifiuti, cui tuttavia è stata data risposta, con un’accordo fra Alia e il Comune, per cui nelle zone più affollate sarà attivo un presidio di operatori ecologici. L’iniziativa si svolgerà sempre il venerdì e il sabato, dalle 21 alle 2 di notte, e sarà svolta da un addetto di Alia che si incaricherà in questo arco temporale di svuotare e ripulire i bidoni, in modo da non avallare scuse per chi getta oggetti in terra, magari quella calssica del cestino troppo pieno.

Se questi sono i provvedimenti (5 punti per tre piazze) illustrati dal sindaco Nardella, il prefetto Valerio Valenti ha voluto porre l’accento, nell’intervento di apertura, sull’intesa, che vede la partecipazione di soggetti, come la Camera di Commercio e le associaizoni di categoria, che non attengono strettamente al concetto di sicurezza e ordine cittadini. “Non si tratta di una iniziativa nuovissima – premette Valenti – dal momento che è già presente anche in altre città. si tratta comunque di un esempio, molto concreto e molto rispondente ai bisogni dei cittadini e degli operatori, di sicurezza partecipata. Quest’ultimo è un concetto di cui si sente parlare da tempo: “partecipata” nel senso che la sicurezza non è solo appannaggio delle forze di polizia, o del sindaco, ma è un problema di tutti. Questo è un tentativo, con radici solide e gambe forti, di proiettare questo concetto di sicurezza partecipata attraverso il concorso degli operatori del territorio, con le associazioni di categoria”.

L’intesa firmata stamattina, continua il prefetto Valenti, ha una natura “sperimentale, nel senso che lo valuteremo nel corso delle settimane, e nasce da un’osservazione: siamo in un momento in cui si assiste a una ripresa di una certa criminalità di strada, di alcuni reati tipici probabilmente della ripresa dopo due anni di pandemia, al cui disagio, sono piuttosto convinto, sono strettamente correlati, dal momento che vedono protagonisti prevalentemente giovani, al netto del fenomeno dello spaccio che tuttavia non è certo nuovo”. Per quanto riguarda le inziative, in particolare riferendosi agli steward, la novità, dice Valenti, è “spostare in capo alle autorità, quindi al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica la valutazione, anche in corso d’opera, dell’andamento dei fenomeni sul territorio. Quindi, oltre ai singoli commercianti che possono mantenere mantenere i propri steward a servizio del proprio locale, abbiamo ritenuto di sganciare un numero di operatori, nel momento 24, ancorandoli a una valutazione più oggettiva che riguarda le piazze e i luoghi della città, in base all’andamento anche settimanale dei flussi”. Questa fluidità dello streumnto, dice il prefetto, “è un valore, perché ci consente di affrontare situazioni emergenti”, mantenendo nello stesso tempo la mobilità delle pattuglie della polizia e dei carabinieri che devono comunque presidiare un territorio molto ampio, considerando anche le periferie.

Di fatto gli steward, spiega ancora il prefetto, hanno una sorta di ruolo di “occhi dedicati” a queste particolari situazioni e che, atraverso i referenti individuati per le loro comunicazioni, fanno sì che gli interventi siano rapidi ed efficaci, “e non si produca l’effetto di insicurezza” che si genera se il cittadino chiama ma non arriva nessuno. L’iniziativa, già operativa, durerà almeno fino a luglio, anche se, come dice il prefetto, si potrà valutare quanto e se protrarla.

Per quanto riguarda la sicurezza cittadina, il prefetto Valenti sottolinea anche il ritorno della Caserma dei Carabinieri alla stazione di Santa Maria Novella, uno dei punti nevralgici della sicurezza forentina. L’inagurazione, annuncia Valenti, “si terrà il 20 maggio, con la presenza dei ministri Guerini e probabilmente Lamorgese, del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri. Nel frattempo- conclude Valenti – abbiamo già attivato un servizio di pattugliamento fisso-mobile, dedicato all’area che va da piazza Indipendenza fino a via Palazzuolo, con una pattuglia dedicata fino alle 2 di notte che percorre la zona. Avvieremo anche un servizio di pattugliamento misto, militari dell’esercito e carabinieri, non tanto all’interno della stazione, dove opera la polizia ferroviaria, quanto all’esterno, sulle scalinate e la parte prospiciente la stazione”.

Il sindaco apprezza la mossa studiata dal prefetto Valerio Valenti per il controllo della stazione, ovvero i pattugliamenti misti tra carabinieri e militari dell’esercito. “Accolgo l’iniziativa con grande favore, perché la stazione è il biglietto da visita della nostra città”.

“Si tratta di un protocollo di grande importanza per la città di Firenze che permetterà una maggiore tutela per le attività economiche del centro storico. Auspico che simili intese siano siglate anche nelle altre città toscane, in modo da mettere in sicurezza tutti i cittadini e tutte le attività economiche che operano nella nostra regione”, è il commento di Luca Tonini, presidente di CNA Città di Firenze e CNA Toscana alla firma dell’accordo per la gestione partecipata della movida a Firenze.

“Si tratta di un’azione concreta e di squadra per cercare di coniugare il diritto alla socialità dei ragazzi, dopo due anni di pandemia, e quello alla tranquillità dei residenti – dice Jacopo Ferretti, segretario generale Confartigianato Firenze – è fondamentale riconquistare la socialità, la voglia di vivere nelle piazze all’aria aperta senza che, però, questa vada a collidere con la vita dei residenti del centro storico di Firenze. Per questo si tratta di un protocollo importante per una movida sostenibile e che permetterà una maggiore tutela per le attività del centro”.