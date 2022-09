Firenze – Nuova occupazione a Firenze in via Maragliano, dove, con la solidarietà del Movimento di lotta per la casa, una quarantina di adulti più circa 30 minori, hanno occupato la struttura dell’hotel Astor, vuota da anni.

Dal Movimento, che fa parte della Rete antisfratto Fiorentina insieme ad altre associazioni e soggetti, fanno sapere che, a fronte della completa noncuranza della politica circa il problema abitativo, “le famiglie, i minori non possono attendere oltre. Le strade si stanno riempendo di persone che, in difficoltà in particolare per la perdita del lavoro o i salari da fame, non riescono più a pagare canoni e bollette. Approntare un piano abitativo reale ed efficace è un’urgenza che non può più essere differita, di cui si devono fare carico le istituzioni, nazionali e locali, evitando derive di tipo assistenzialistico. La casa è un diritto, non un servizio a punti”.

Foto di Luca Grillandini

Articolo in aggiornamento