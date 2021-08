Roma – Nessuna svendita per Monte dei Paschi. Lo dice, davanti alle Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, il ministro dell’Economia Daniele Franco, che annuncia la decisione di far entrare lo Stato nel ruolo di azionista di Unicredit a seguito della fusione con l’istituto di credito senese. Ancora da definire l’eventuale quota di partecipazione, che verrà stabilita a seguito della valutazione che verrà data alle azioni del gruppo toscano al momento dell’incorporazione in Unicredit. Ad ora, lo Stato detiene il 64% delle azioni di Mps. La quota più gettonata al momento dai tecnici del settore risulterebbe compresa fra il 4 e il 5%. L’operazione varrebbe per lo Stato il titolo di primo azionista italiano e nel gotha dei primi a livello internazionale, considerando che sul libro soci di Unicredit figura in testa il fondo americano Blackrock, con il 5,008%.